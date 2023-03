Italia e Malta si sfideranno domenica 26 marzo nella sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024. I ragazzi di Mancini andranno quindi in trasferta a Malta per disputare il match in programma alle 20:45. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai 1. Per quanto riguarda lo streaming ci si potrà affidare all’app per mobile e pc Raiplay.