Argentina-Panama, Messi regala un’altra perla: punizione sotto l’incrocio (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

L’Argentina torna a disputare un match davanti al suo pubblico dopo la vittoria in Qatar e Lionel Messi decide di regalare un’altra perla. Una punizione perfetta del numero 10 a pochi minuti dalla fine si infila sotto l’incrocio dei pali per il 2-0 per i Campioni del Mondo nell’amichevole vinta contro Panama.