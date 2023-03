Pattinaggio di figura, Mondiali 2023: Guignard e Fabbri incantano Saitama, sono secondi dopo la rhythm dance

Sognano in grande Charlene Guignard/Marco Fabbri ai Mondiali 2023 di pattinaggio di figura in corso di svolgimento a Saitana, Giappone. La coppia azzurra, oro agli ultimi Europei di Espoo, vogliono migliorare il quarto posto conquistato nell’ultima edizione iridata a Montpellier e l’inizio è certamente dei migliori, dato il secondo posto arrivato nella notte italiana nella rhythm dance. Primato personale di 88.21 punti e abbattuto per la prima volta in carriera la soglia dei 50 punti sul fronte tecnico.

CALENDARIO E PROGRAMMA

Competizione di assoluto livello, con cinque coppie che di fatto restano in corsa per le tre medaglie. Meglio di Guignard e Fabbri sono riusciti a fare solo Chock-Bates con 91.84, mentre dietro la coppia tricolore troviamo Gilles/Poirier a 87.34, Fear/Gibson a 86.56 e Fournier Beaudry/Soerensen a 85.59 in vista della danza libera in programma all’alba italiana di sabato 25 marzo.

Più indietro, ma comunque in grado di qualificarsi all’atto finale della danza libera anche l’altra coppia italiana formata da Victoria Manni e Carlo Röthlisberger. 18esima posizione con uno score di 64.02 che ha permesso loro di entrare tra le prime 20 coppie qualificate.