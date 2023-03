L’Argentina Campione del Mondo torna in campo a Buenos Aires: l’atmosfera è da pelle d’oca (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 6

La festa Mondiale non è ancora finita e probabilmente non lo sarà ancora per tanto tempo, in Argentina. Questa notte la Nazionale albiceleste è tornata a giocare in casa dopo la conquista del titolo in Qatar e l’atmosfera è stata di quelle indimenticabili all’Estadio Monumental di Buenos Aires. Un pubblico in visibilio ha accolto come eroi Messi e compagni all’entrata in campo, con le emozioni visibili sui volti dei calciatori.