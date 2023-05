Kudermetova-Kalinina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Veronika Kudermetova se la vedrà contro Anhelina Kalinina nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Tante sorprese nella parte bassa del tabellone, in cui una giocatrice raggiungerà la prima finale in carriera in un Wta 1000. Secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la tennista russa, reduce dal successo in rimonta contro Zheng. Kalinina invece è diventata la seconda tennista ucraina dopo Svitolina a raggiungere la semifinale in un Wta 1000 e l’ha fatto dopo aver battuto Haddad Maia al termine di una battaglia di 3h41′ di gioco. 1-1 i precedenti tra le due.

Kudermetova e Kalinina scenderanno in campo venerdì 19 maggio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale tra Kudermetova e Kalinina garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.