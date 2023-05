Rugby, World Cup 2023: Crowley annuncia la lista dei convocati azzurri

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby maschile, Kieran Crowley, ha reso noto l’elenco degli atleti convocati per il primo raduno in vista degli impegni della Rugby World Cup 2023. La squadra azzurra inizierà il suo ritiro a Pergine Valsugana, in provincia di Trento il prossimo 5 giugno e terminerà il 9. Il gruppo è stato diviso al fine di svolgere lavoro mirato con ogni giocatore e consentire ad altri il giusto recupero al termine della stagione. A partire dal terzo raduno a Pergine Valsugana, in calendario dal 7 luglio, la rosa sarà al completo.

Ecco la lista completa degli atleti convocati per il primo raduno pre Mondiali:

Piloni: Filippo Alongi (Benetton Rugby, 1 Cap), Paolo Buonfiglio (Zebre Parma, Esordiente), Matteo Nocera (Zebre Parma, Esordiente), Federico Zani (Benetton Rugby, 21 Caps).

Tallonatori: Luca Bigi (Zebre Parma, 46 Caps), Marco Manfredi (Zebre Parma, 1 Cap).

Seconde Linee: David Sisi (Zebre Parma, 27 Caps), Andrea Zambonin (Zebre Parma, 2 Caps).

Terze Linee: Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 1 Cap), Toa Halafihi (Benetton Rugby, 9 Caps), Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 10 Caps).

Mediano di apertura: Giacomo Da Re (Benetton Rugby, 1 Cap).

Centri: Enrico Lucchin (Zebre Parma, 1 Cap).

Ali/Estremi: Pierre Bruno (Zebre Parma, 12 Caps), Federico Mori (Bordeaux, 12 Caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 Caps).