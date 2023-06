Krejcikova-Ostapenko oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Birmingham 2023

Barbora Krejcikova affronterà Jelena Ostapenko nella finale del WTA 250 di Birmingham 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. La migliore delle finali possibile per il torneo inglese, dove saranno impegnate la prima e la seconda testa di serie del tabellone. La tennista ceca non ha ancora perso un set nel corso della settimana, mentre tutt’altra storia per la lettona, che ha vinto al terzo set tutti e quattro gli incontri giocatori, rischiando anche più volta la sconfitta. Si tratta del sesto scontro diretto tra le due, con Ostapenko in vantaggio 3-2 e in grado di imporsi negli ultimi due match, quest’anno a Roam e lo scorso a Doha. Non si sono però mai affrontate sull’erba, dove certamente sono entrambe in grado di esprimere un tennis di alto livello.

Krejcikova e Ostapenko scenderanno in campo oggi, domenica 25 giugno alle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.