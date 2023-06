Alcaraz-De Minaur in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Queen’s 2023

Carlos Alcaraz sfiderà Alex De Minaur nella finale dell’ATP 500 del Queen’s 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Il numero due del ranking mondiale inizia a far vedere ottime cose anche sull’erba, superficie sulla quale ha meno esperienza. Un’ottima settimana nel torneo londinese, con un set perso all’esordio contro Rinderknech prima di cambiare marcia e sconfiggere nettamente tutti gli altri avversari incrociati sul proprio cammino. Di fronte in quest’ultimo atto si trova un altro giocatore che ha dimostrato di avere un discreto feeling con questi campi e anche l’australiano ha perso un solo set durante la settimana. C’è un precedente, risalente allo scorso anno, ma giocato sulla terra rossa e vinto in tre set da Alcaraz nel torneo di casa a Barcellona.

Alcaraz e De Minaur scenderanno in campo domenica 25 giugno alle ore 14:30 italiane. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà uno degli eventi più importanti n questo cammino verso Wimbledon. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.