Italia-Spagna oggi in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Europei U19 2023

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Spagna, match valevole per la semifinale degli Europei Under 19 2023. Gli azzurrini di Alberto Bollini, dopo aver superato il proprio girone con il secondo posto in classifica, vogliono raggiungere la finale per andare a giocarsi il titolo continentale. Lo stesso obiettivo lo ha anche la compagine iberica che, reduce dalla vittoria del proprio raggruppamento, non ha nessuna intenzione di fermarsi in semifinale. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 13 luglio alle ore 21:00; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

SEGUI LA DIRETTA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE