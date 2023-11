Italia-Canada in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Billie Jean King Cup 2023

L’Italia se la vedrà contro la Canada nella finale della Billie Jean King Cup 2023. Si gioca sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), dove andranno in scena di due incontri di singolare più un match di doppio. Chiamata ad un ultimo sforzo la squadra di Tathiana Garbin, che dopo aver sconfitto in scioltezza Francia, Germania e Slovenia, non si trova di fronte la più quotata Repubblica Ceca bensì il Canada. Trascinata da un’immensa Leylah Fernandez, la compagine nordamericana ha fatto fuori le ceche, staccando a sorpresa il pass per la finale. Buone notizie, almeno sulla carta, per l’Italia, che avrà chance in entrambi i singolari (ma guai a sottovalutare la giovane Stakusic e la stessa Fernandez) e nel doppio. Inutile sottolineare che servirà una prestazione ai limiti della perfezione per salire sul gradino più alto del podio.

Italia e Canada scenderanno in campo domenica 12 novembre a partire dalle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita inoltre una diretta streaming. Questa è fruibile anche tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solo per i possessori di abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’impegno dell’Italia nella finale delle Billie Jean King Cup Finals 2023 fornendo ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le protagoniste al termine del confronto.