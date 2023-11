Audace Cerignola-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Audace Cerignola-Catania, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Match al momento fra deluse del Girone C di Lega Pro, ossia fra due team che all’inizio stagione avevano ambizioni di stare in alto in classifica. Invece proprio la classifica per Cerignola e Catania dice centro, a galleggiare fra la zona playoff e la zona pericolo. Chi vince potrebbe darsi slancio per il futuro; chi perde potrebbe iniziare a pensare a guardare chi c’è dietro. Match di domenica 12 novembre alle 18.30 che sarà in diretta su Sky Sport 253 e NOW.

SEGUI IL LIVE