Sorrento-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Taranto, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Taranto di Eziolino Capuano deve riprendere la marcia, dopo la sconfitta casalinga contro la Juve Stabia per tentare ancora di prendere qualche punto alle dirette inseguitrici per la zona playoff. L’impegno però non sarà facile: sul campo del Brindisi infatti i padroni di casa cercheranno di portare punti utili, dopo un periodo complicato, per la salvezza. Si parte alle 18.30 di domenica 12 novembre in diretta su Sky Sport 252 e NOW.