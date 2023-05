Internazionali Roma 2023: Giorgi sconfitta da Muchova, fatali i 7 set point mancati nel primo parziale

Camila Giorgi saluta gli Internazionali d’Italia 2023 tra i rimpianti. La tennista azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 7-6(4) 6-2 dalla ceca Karolina Muchova dopo 1h56′. Un vero peccato dato che il match era iniziato molto bene per Camila, capace di portarsi rapidamente sul 5-1, creando grosse difficoltà alla sua avversaria. Giorgi però ha peccato di concretezza e, pur avendo servito per il set in due occasioni, non è riuscita a chiudere. Ben 7 i set point sprecati dall’azzurra, che ha avuto chance in tre giochi consecutivi ma ha fallito il colpo del ko. Muchova ne ha dunque approfittato ed ha prima impattato sul 5-5, poi si è imposta al tie-break per 7 punti a 4. A senso unico invece la seconda frazione, in cui Giorgi è crollata dopo il break ottenuto in avvio, capitolando per 6-2. Muchova si conferma dunque ammazza-italiane e fa fuori un’altra tennista azzurra dopo Martina Trevisan. Al prossimo turno affronterà Badosa o Kostyuk.

