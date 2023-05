Psg, furia Hakimi dopo la seconda espulsione consecutiva: “Questa è la Francia”

Achraf Hakimi non sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Reduce dalla squalifica scontata contro il Troyes, il terzino del Paris Saint Germain ha ricevuto la seconda espulsione consecutiva nel 5-0 contro l’Ajaccio dopo una lite con Mangani a seguito di uno scontro di gioco. L’esterno non ha nascosto il nervosismo e le telecamere hanno immortalato la sua uscita dal tunnel che porta agli spogliatoi. “Questa è la Francia”, si sente dire ad Hakimi dopo aver lasciato il rettangolo verde. Anche Mangani è stato espulso per l’episodio con Hakimi. Galtier rivolgendosi al quarto uomo ha detto: “Come è possibile finire con due rossi in una partita così?”, riporta l’Equipe.