LIVE – Giorgi-Muchova, terzo turno Internazionali d’Italia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Giorgi-Muchova, incontro valevole come secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Partita molto intrigante, tra due giocatrici che nella giornata giusta sono in grado di esprimere un gran tennis. La tennista ceca si è aggiudicata l’unico precedente, giocato due anni fa sull’erba di Wimbledon e vinto in tre set. In questo torneo ha battuto prima la russa Rakhimova e poi Martina Trevisan dopo un’incredibile lotta finita per 7-5 al terzo set. Camila, al contrario, ha sofferto un po’ all’esordio contro Arantxa Rus, prima di disporre facilmente di Alexandrova nel secondo round. Si giocano la finale più importante della carriera. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Giorgi e Muchova pianificate alle ore 11:00 sul Campo Centrale.

