Internazionali d’Italia 2023, Musetti non sbaglia alla ripresa: batte Tiafoe e vola in ottavi

Lorenzo Musetti batte Frances Tiafoe in tre set e raggiunge Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023. Il tennista di Carrara si è imposto con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 al termine di un incontro proseguito quest’oggi dopo la sospensione per pioggia di ieri sera che aveva creato non poche polemiche tra lo statunitense, il giudice di sedia ed uno dei supervisor del torneo. Lorenzo partiva quest’oggi con un break di vantaggio nel terzo parziale e, scendendo in campo con il giusto atteggiamento, è riuscito ad imporsi senza particolari patemi. Stasera, meteo permettendo, si torna in campo per gli ottavi contro Tsitsipas.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Tiafoe parte decisamente contratto, mettendo a segno molteplici errori nella prima fase di partita. Ne approfitta Musetti, che si porta avanti con un break nel terzo gioco. Avanti 3-1, l’azzurro si porta di nuovo 0-30 in risposta e vicino a quello che sarebbe stato un doppio break di vantaggio. Qui, invece, inizia la rimonta dell’avversario. Tiafoe salva il quinto game e apre un parziale di tre giochi a zero che lo porta sul 4-3. Si seguono i rispettivi turni di battuta fino al 6-5 in favore dello statunitense, quando Musetti riesce ad annullare due palle set ma non la terza. La frazione va al n°12 del ranking mondiale con il punteggio di 7-5.

Il 21enne di Carrara prova subito a scuotersi ad inizio secondo set e, difatti, riesce a mettere pressione qua e là nei turni di servizio dello statunitense, che cede la battuta nel terzo game e, come accaduto nel primo parziale, si trova a rincorrere. Tiafoe reagisce immediatamente, tenta il tutto per tutto nel gioco successivo e si procura anche ben quattro occasioni per il controbreak, ma Musetti è bravissimo a non abbassare la guardia e a rispedire al mittente l’assalto tentato dal suo rivale.

Scampato il pericolo, arriva anche un doppio break di vantaggio per il nostro portacolori, il quale però subisce un break sulla situazione di 5-2 e servizio. Tiafoe si esalta, si riavvicina nel punteggio e accorcia sul 5-4, portandosi poi sul 15-30 in un decimo game di capitale importanza. Questa volta, però, Musetti non si lascia intimorire e, recuperato il game, chiude i conti al terzo set point: 5-7 6-4, sarà terzo set dopo 1 ora e 56 minuti di battaglia.

La pioggia aumenta e diventa insistente, ma si continua a giocare per qualche game con un Tiafoe che non è assolutamente d’accordo con questa decisione: il carrarino ne approfitta e piazza subito un break, restando tranquillo davanti alle lamentale dello statunitense. Sulla situazione di 2-1, tuttavia, il condizione del campo iniziano a peggiorare e, così, l’arbitro è costretto a chiamare la sospensione del gioco e a rimandare i giocatori negli spogliatoi. Dopo lo nottata, i due tornano in campo per chiudere l’incontro e Musetti lo fa con il piglio giusto: aggressivo sin dalle prime battute, non lascia scampo a Tiafoe. Mantiene il break di vantaggio e sul 5-3 strappa nuovamente il servizio per chiudere la contesa e andare avanti nel torneo.