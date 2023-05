Diritti tv Serie A 2024-2029, prime novità del bando: diversi pacchetti su tre, quattro o cinque anni

Dalla conferenza stampa di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, emergono le prime novità del bando per i diritti tv del massimo campionato italiano approvato quest’oggi all’unanimità dall’assemblea dei club. Il bando non è ovviamente stato pubblicato, ma adesso c’è il via libera per farlo e tra fine maggio e la prima metà di giugno sarà possibile far pervenire offerte da parte dei broadcaster. Scendendo nei dettagli resi noti dalla Lega Serie A per bocca del proprio presidente, inoltre, pur essendo i diritti tv estesi fino al 2029 in seguito alle interlocuzioni con l’Agcom e dopo l’intervento del senatore Claudio Lotito, i diversi pacchetti che andranno a comporre il bando prevederanno comunque offerte per tre e quattro anni oltre che per cinque. Non è stato al momento ufficializzato se una partita sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva.