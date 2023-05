Inter-Milan, Brocchi: “Mi aspetto una partita diversa dall’andata”

Ex rossonero, tra i protagonisti della semifinale vinta del 2003, ma stavolta Cristian Brocchi è pessimista sulle chance del suo Milan in vista della missione rimonta nell’euroderby dopo il 2-0 dell’Inter nel primo match. Secondo l’ex centrocampista la squadra di Pioli dovrà “stare molto attenta, anche un solo gol dell’Inter potrebbe mettere la parola fine al sogno di passare in finale”, dice in un’intervista all’AGI sull’Euroderby di stasera. “Mi aspetto una partita diversa da quella dell’andata, con un Milan con un po’ di spregiudicatezza in più, visto che dovrà ribaltare una situazione molto complicata”, ha aggiunto.

Per Brocchi la rimonta è “molto difficile, soprattutto per lo scarto di due gol nella partita di andata“. “Di queste partite se ne giocano pochissime in carriera, e quindi tutti i giocatori oggi cercheranno di dare qualcosa in più”, ha osservato prima di dedicare un commento sugli uomini di Inzaghi: “L’Inter resta comunque la squadra più forte tra le due: è completa, ha una rosa di qualità, dei ricambi che possono trasformare la partita in qualsiasi momento”.