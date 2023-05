Internazionali d’Italia Roma 2023, Rybakina show: batte Ostapenko ed è in finale

Elena Rybakina continua il suo momento d’oro e vola in finale agli Internazionali BNL d’Italia. Al Foro Italico di Roma la tennista kazaka sconfigge in due set, con lo score finale di 6-2 6-4, la lettone Jelena Ostapenko e si qualifica per l’atto finale del torneo romano dove domani, con inizio alle ore 19, se la vedrà con l’ucraina Kalinina che ha sconfitto in tre set la russa Kudermetova. Una partita che è stata interrotta anche per via della pioggia, ma Rybakina ha quasi sempre avuto il pallino del gioco ed ha meritato il successo.

PRIMO SET – Il match comincia con quasi un’ora di ritardo per via della pioggia che scende al Foro Italico. La partita non sembra esserci: Rybakina è troppo superiore e approfitta di un servizio ballerino della Ostapenko. Dopo pochi minuti di gioco ci sono due break di differenza tra le due giocatrici, con Rybakina che si invola sul 5-1 prima di chiudere la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-2.

SECONDO SET – La reazione di Ostapenko però non si fa attendere: la lettone sale con il servizio, mette a segno anche qualche aces, ed approfitta di qualche errore di troppo da parte della Rybakina che si ritrova a rincorrere per la prima volta nell’incontro. Ma nel frattempo ricomincia a piovere e il match viene sospeso sul 4-2 in favore di Ostapenko. Alla ripresa, dopo circa un’ora, non c’è partita: Rybakina piazza un parziale mortifero di quattro games di fila e chiude l’incontro con lo score finale di 6-2 6-4.