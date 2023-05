Basket, Playoff Serie A1 2022/2023: Trento si salva nel finale, Virtus Bologna chiude la serie

Nella giornata di oggi sono andate in scena le gare-3 valide per i Playoff di Serie A1 di basket 2022/2023. Trento risale nel secondo tempo e batte Tortona 79-76 portando la serie sul 2-1. Grande prestazione del duo Flaccadori-Spagnolo che combina 35 punti 10 rimbalzi e 6 assist trascinando la squadra di casa alla vittoria. Non bastano agli ospiti i 15 punti di Harper e i 14 di Christon e Macura. I ragazzi di Molin tengono viva la serie e potranno riportarla in parità domenica 21 alle 18 in gara-4 sempre tra le mura di casa. La Virtus Bologna soffre ma sbanca Brindisi con il punteggio di 100-95 e chiude la serie 3-0. Non sbaglia la squadra di Scariolo, che soffre in Puglia ma riesce a spuntarla nonostante un’ottima prestazione di Reed, autore di una partita pazzesca da 33 punti, e compagni. Bologna la vince grazie a una grande prova di squadra con sei giocatori in doppia cifra tra cui spiccano i 18 punti di Belinelli e i 17 con 9 rimbalzi di Shengelia. I ragazzi di Scariolo evitano gara-4 e chiudono la serie in tre partite staccando il pass per la semifinale, dove affronterà la vincente della sfida tra Trento e Tortona.