Internazionali d’Italia Roma 2023: buona la prima per Sonego, travolto Chardy

È stato poco più di un allenamento il match valevole come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023 per Lorenzo Sonego, che ha travolto in due rapidi set Jeremy Chardy. Sfida mai in discussione e dominata dall’inizio alla fine dal torinese, capace di imporsi con il punteggio di 6-2 6-1. Il francese ci ha comunque provato, tentando quantomeno di posticipare la sconfitta, ma è riuscito a trascorrere in campo solamente 1h14′. Sul velluto dunque Sonego, che approda al secondo turno riposato. Sulla sua strada ora il giapponese Yoshihito Nishioka, venticinquesima testa di serie. Tra i due non c’è alcun precedente.

CRONACA – Copione del match ben definito fin dalle battute iniziali, con Sonego che si procura una palla break già nel secondo gioco, ma ottiene il break solo nel turno di risposta seguente. Chardy prova a reagire, ma Lorenzo è molto solido al servizio e non concede neppure una palla break. Avanti 5-2, Sonego può giocare più sciolto e strappa nuovamente la battuta al suo avversario, imponendosi 6-2.

Ancora più a senso unico invece il secondo parziale, in cui il francese commette persino più gratuito e racimola appena un gioco. Tutto facile dunque per Sonego, che ha la meglio per 6-1 e si fa uno splendido regalo per il suo 28° compleanno. In campo arriva la torta, il pubblico intona ‘Tanti auguri’, ma il pensiero di Lorenzo è per Berrettini. “Matte ci manchi” scrive sulla telecamera.