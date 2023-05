Giro d’Italia 2023, risultati e classifica sesta tappa: ordine di arrivo, trionfa Pedersen in volata

Mads Pedersen trionfa nella sesta tappa del Giro d’Italia 2023, con partenza e arrivo a Napoli dopo 162 km: ecco di seguito i risultati, la classifica e l’ordine di arrivo di questa sesta frazione che si è corsa in Campania con via e traguardo nel capoluogo partenopeo. Una lunga fuga ha caratterizzato questa giornata con un percorso davvero mosso e ricco di saliscendi, i cinque battistrada sono diventati poi due, vale a dire De Marchi e Clarke, che hanno provato a reggere al recupero del gruppo in un finale mozzafiato in cui ai meno tre avevano oltre trenta secondi, ma a pochi metri dal traguardo partono gli sprinter e il danese della Trek Segafredo non perdona. Scopriamo la classifica di tappa.

SESTA TAPPA GIRO D’ITALIA – ORDINE D’ARRIVO