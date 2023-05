LIVE – Sonego-Chardy, primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Jeremy Chardy, valevole come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il torinese parte con i favori del pronostico contro il più esperto francese, per via di una continuità di rendimento assolutamente più spiccata rispetto al rivale; la prima di servizio superlativa e il dritto pesante di Sonego possono rappresentare due armi letali a discapito del transalpino, quest’ultimo però un opponente da non sottovalutare, sebbene non nel momento migliore della sua carriera. Il vincente tra Sonego e Chardy dovrà vedersela con il giapponese Yoshihito Nishioka al secondo atto del prestigioso torneo capitolino. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro, durante la giornata di giovedì 11 maggio.

SONEGO-CHARDY (venerdì 11 maggio)