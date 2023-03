Indian Wells 2023: Sinner vuole confermarsi, Musetti cerca il riscatto. Speranza Trevisan

Il torneo di Indian Wells 2023 è stato finora terrificante per il tennis italiano. Dopo la delusione delle qualificazioni, in cui non si è qualificato neppure un tennista nonostante ce ne fossero diversi al turno decisivo, le cose non sono andate tanto meglio nel main draw. Cinque dei sei tennisti impegnati al primo turno sono usciti sconfitti, mentre l’unica sopravvissuta, Camila Giorgi, si è dovuta arrendere al turno seguente alla forte Pegula. Non è riuscito a invertire il trend neppure Matteo Berrettini, già al secondo turno in quanto testa di serie ma subito sconfitto da Taro Daniel. La speranza, dunque, è che l’Italia riesca a riscattarsi nella quarta giornata, in cui scenderanno in campo gli ultimi tre azzurri rimasti in tabellone.

Le aspettative più alte sono riposte in Jannik Sinner, tra i principali favoriti nella parte alta del tabellone visti i suoi recenti risultati post Australian Open. Il classe 2001 è atteso da un esordio più che alla portata contro Richard Gasquet, avversario ostico e di grande esperienza ma nettamente inferiore a Sinner sotto tanti punti di vista. Nonostante i 37 anni da compiere, il francese sta vivendo una stagione molto positiva – con tanto di titolo vinto a Auckland – e si è reso protagonista di belle vittorie, come quella al primo turno contro Gojo. Sinner tuttavia viaggia su altri binari e, se la sua versione dovesse essere quella ammirata tra Montpellier e Rotterdam, è difficile ipotizzare che possa esserci partita. L’unica incognita è rappresentata dal fatto che si tratti del match d’esordio per Jannik, che non è mai stato veramente testato in queste condizioni di gioco. Come si evince anche dalle quote dei bookmakers, che pagano una vittoria di Gasquet 7 volte la posta in palio, Sinner partirà ampiamente favorito.

Molto più equilibrata la sfida che vedrà impegnato un altro italiano, Lorenzo Musetti, opposto al francese Mannarino. Il carrarino è chiamato a riscattarsi dopo una deludente gira sudamericana caratterizzata da tante sconfitte inattese e proverà a farlo nel deserto sudamericano, dove lo scorso anno ha superato un turno prima di arrendersi al padrone di casa Opelka. Nonostante un periodo di forma non ottimale, il suo ampio repertorio tennistico gli consentirà di scendere in campo con i favori del pronostico contro Mannarino, che al primo turno è riuscito a ribaltare un match praticamente perso contro Thiem (avanti di un set e un break). Tra i due non ci sono precedenti.

L’ultima tennista azzurra rimasta in corsa nel torneo femminile è Martina Trevisan, già al secondo turno in quanto testa di serie. La sua avversaria, la statunitense Madison Brengle, numero 87 del mondo, è tutt’altro che imbattibile ma ha comunque più esperienza su questa superficie e partirà favorita. Neppure il momento di forma sorride alla giocatrice toscana, che ha perso le ultime cinque partite disputate e spera di tornare al successo in California. Le due giocatrici non si sono mai affrontate in un match ufficiale e lo faranno per la prima volta ad Indian Wells, dove inseguono una vittoria importante che mette in palio un probabile terzo turno contro Azarenka.

Negli altri match di giornata, occhi puntati su Carlos Alcaraz, al ritorno in campo dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare Acapulco. Lo spagnolo debutterà contro Thanasi Kokkinakis. In campo anche il campione uscente Taylor Fritz, in un match scoppiettante contro Shelton, Hurkacz, Auger-Aliassime e Rune. Nel femminile, invece, spicca l’esordio della numero uno al mondo Iga Swiatek, che inizia la sua difesa del titolo contro Claire Liu. Le altre osservate speciali sono Elena Rybakina, Ons Jabeur e Paula Badosa, mentre c’è grande curiosità per la sfida tra Magda Linette ed Emma Raducanu, specialmente per vedere se la giovane britannica riuscirà a confermarsi dopo la bella vittoria al primo turno.