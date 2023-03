Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 11 marzo con Sinner, Musetti e Trevisan

Il programma e gli orari di sabato 11 marzo 2023. Ad Indian Wells proseguono i secondi turni sia in campo maschile che femminile, con le teste di serie che entrano in gioco. Molti i big che esordiscono nel deserto californiano, tra cui la prima testa di serie Carlos Alcaraz, ma la nostra attenzione è in particolar modo rivolta ai due azzurri. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sperano di iniziare con il piede giusto, così da poi dar vita ad un derby nel prossimo turno. In campo anche Martina Trevisan opposta alla Brengle. Si comincia alle ore 20:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in programma.

PROGRAMMA SABATO 11 MARZO

STADIUM 1

Ore 20:00 – Muchova vs (14) Azarenka

a seguire – (1) Swiatek vs Liu

Non prima delle 00:00 – (4) Fritz vs Shelton

Non prima delle 03:00 – (4) Jabeur vs (LL) Frech

Non prima delle 05:00 – (1) Alcaraz vs (Q) Kokkinakis

STADIUM 2

Ore 20:00 – Martinez vs (8) Auger-Aliassime

a seguire – Murray vs (15) Carreno Busta

Non prima delle 00:00 – (10) Rybakina vs (WC) Kenin

Non prima delle 03:00 – McDonald vs (7) Rune

Non prima delle 05:00 – Cirstea vs (19) Keys

STADIUM 3

Ore 20:00 – (11) Sinner vs Gasquet

a seguire – (Q) Struff vs (17) Paul

a seguire – (27) F.Cerundolo vs (WC) Sock

Non prima delle 02:00 – (WC) Stearns vs (32) Andreescu

a seguire – Parrizas Diaz vs (21) Badosa

STADIUM 4

Ore 20:00 – (20) Linette vs Raducanu

a seguire – (30) Fernandez vs (WC) Navarro

a seguire – DOPPIO

Non prima delle 02:00 – (9) Hurkacz vs (LL) Popyrin

STADIUM 5

Ore 20:00 – (24) Evans vs Draper

a seguire – Fuscovics vs (16) De Minaur

a seguire – Mannarino vs (19) Musetti

a seguire – (Q) Hijikata vs (30) Baez

STADIUM 6

Ore 20:00 – DOPPO

a seguire – (26) Kecmanovic vs (PR) Wawrinka

a seguire – (LL) Galfi vs (5) Garcia

STADIUM 7

Ore 20:00 – DOPPIO

a seguire – (18) Coric vs Molcan

a seguire – (PR) Pella vs (31) Griekspoor

STADIUM 8

Ore 20:00 – (25) Martic vs Gracheva

a seguire – (12) Samsonova vs Pera

a seguire – (23) Trevisan vs Brengle

a seguire – Xinyu Wang vs (18) Alexandrova

STADIUM 9

Ore 20:00 – Vondrousova vs (28) Bouzkova

a seguire – Siniakova vs (13) Haddad Maia

a seguire – Maria vs Kasatkin