Hurkacz-Bonzi in tv: orario, canale, diretta tv e streaming finale Atp Marsiglia 2023

Hubert Hurkacz sfiderà Benjamin Bonzi nella finale del torneo ATP 250 di Marsiglia 2023 (cemento indoor). Prima finale stagionale per il polacco, che nonostante le difficoltà contro Riedi e Ymer, è approdato all’atto conclusivo grazie a un’ottima prestazione in semifinale contro l’istrionico Bublik. A contendergli il titolo sarà il beniamino di casa Bonzi, vittorioso nel derby contro il connazionale Fils. Seconda finale in stagione per Bonzi dopo quella raggiunta (e persa) a Pune. Tra i due non ci sono precedenti ma, nonostante il sostegno del pubblico dalla parte di Benjamin, sarà Hurkacz a scendere in campo con i favori del pronostico.

Hurkacz e Bonzi scenderanno in campo nella giornata di domenica 26 febbraio, con inizio fissato non prima delle ore 14:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro tra Hurkacz e Bonzi garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione francese.