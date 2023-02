Tabellone Atp Marsiglia 2023: Sinner è la seconda testa di serie, Hurkacz la prima

Il tabellone principale dell’ATP 250 di Marsiglia 2023, in programma nella città transalpina dal 20 al 26 febbraio. Jannik Sinner, a meno di forfait dell’ultima ora, dovrebbe chiudere qui il suo mese di febbraio sui campi indoor europei. Seconda testa di serie, potrebbe esordire contro quell’Arthur Fils affrontato pochi giorni fa nella semifinale di Montpellier. Il primo favorito del seeding è Hubert Hurkacz, che però non sta attraversando un gran periodo di forma. Oltre al già citato Fils è presente anche un’altra delle giovani promesse francesi, ovvero Van Assche.

TABELLONE ATP MARSIGLIA 2023

PRIMO TURNO

(1) Hurkacz bye

Rinderknech vs Riedi

M. Ymer vs Albot

(Q) vs (6) Goffin

(4) Dimitrov bye

E. Ymer vs (Q)

Bublik vs Krajinovic

Barrere vs (8) Huesler

(5) Cressy vs Blancaneaux

Bonzi vs (WC) Van Assche

(Q) vs Andujar

(3) De Minaur bye

(7) Gasquet vs (Q)

Bergs vs Wawrinka

(WC) Fils vs Safiullin

(2) Sinner bye