Empoli-Napoli, Osimhen fuori controllo: in gol per l’ottava partita di fila

Victor Osimhen fuori controllo. L’attaccante del Napoli continua a segnare con una continuità impressionante e ha adesso raggiunto l’ottava partita consecutiva in cui va a segno. Battendo Vicario che aveva respinto sui suoi piedi un tiro di Kvaratskhelia, il fuoriclasse nigeriano sale a 19 gol in questo campionato e non intende assolutamente fermarsi quando siamo giunti appena alla ventiquattresima giornata.