Atp Marsiglia 2023 con Jannik Sinner: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Marsiglia 2023, evento in programma dal 20 al 26 febbraio nella città francese. Il polacco Hubert Hurkacz guida il seeding, seguito dal nostro Jannik Sinner al suo terzo torneo consecutivo in queste condizioni di veloce indoor. Tanti motivi d’interesse per il torneo transalpino, compresi i giovani talenti di casa. Arthur Fils potrebbe dare vita ad un’altra sfida contro l’azzurro al secondo turno, ma è presente anche la wild card Van Assche.

Il montepremi totale del torneo è di €707,510, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 MARSIGLIA 2023

PRIMO TURNO – € 7.585 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 12.420 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 21.385 (45 punti)

SEMIFINALE – € 36.905 (90 punti)

FINALISTA – € 62.770 (150 punti)

VINCITORE – € 107.610 (250 punti)