Brutte notizie in casa Inter in vista della trasferta del lunch match di Serie A contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, i nerazzurri dovranno fare a meno sia di Skriniar che di Dimarco. Come confermato dal club con una nota ufficiale, il primo è afflitto dal mal di schiena, il secondo è invece out per affaticamento addominale.