Highlights Vicenza-Entella 4-1, Coppa Italia Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 14

Il video con gli highlights e i gol di Vicenza-Entella, sfida valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia della Serie C 2022/2023. I liguri partivano col vantaggio per 1-0, arrivato all’andata. Nel finale di gara, al minuto 79′, Della Morte trova il vantaggio, col pareggio totale, che fa andare la gara ai supplementari. Al minuto 104′ arriva il gol partita, ancora del Vicenza, ma con Ferrari. Negli ultimi minuti, dilagano i padroni di casa, con le reti al 113′ di Stoppa ed al 117′ ancora con Ferrrari. Gol della bandiera al 118′ con Zamparo. Risultato finale di 4-1, quindi 4-2 per il finale. Vicenza che vola in finale. Ecco quindi i momenti salienti del match.

