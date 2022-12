Il tabellone della Coppa Italia Serie C 2022/2023: ecco gli accoppiamenti del torneo della Lega Pro che mette in palio, per la squadra vincitrice, una posizione di rilievo nella griglia playoff. Già, perché oltre ad alzare la coppa, chi trionferà in questa manifestazione guadagnerà lo slot d’ingresso nella fase nazionale dei playoff. Arduo il cammino: si parte con primo e secondo turno eliminatorio, poi ottavi, quarti, semifinali (con andata e ritorno), finale (con andata e ritorno). Da martedì 4 ottobre alla finale di ritorno dell’11 aprile, ci sarà da divertirsi. Le squadre sono state smistate in quattro gruppi e successivamente sono state sorteggiate le sfide a eliminazione diretta in gara secca. Di seguito il tabellone.

TABELLONE OTTAVI

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

GRUPPO 1

PERGOLETTESE-SANGIULIANO 1-3 (35′ Vitalucci, 42′ Queros, 75′ Fall, 81′ Baggi)

LECCO-JUVENTUS U23 1-3 (21′ Nzouango, 50′ Da Graca, 69’Sangalli, 83′ Iling)

RENATE- PRO SESTO 3-1 (36′ Sorrentino, 53′ Rossetti, 56′ La Rotonda, 90′ Bruschi)

ALESSANDRIA-NOVARA 2-1 (9′ Baldi, 62′ Marginean, 74′ Sylla)

PRO PATRIA- ALBINOLEFFE 1-0 (48′ Piran)

MANTOVA-TRENTO 1-0 (88′ Yeboah)

PIACENZA-PRO VERCELLI 2-0 (37′ Rossetti, 50′ Conti)

GRUPPO 2

ANCONA-RIMINI 0-1 (66′ Santini)

TRIESTINA- ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1 (68′ Antoniazzi)

CESENA- FERMANA 3-1 (4′ Chiarello, 68′ Ferrante, 72′ Spedalieri, 88′ Calderoni)

PESCARA-VIS PESARO 6-0 (36′ 47′ Kolaj, 56′ Tupta, 58′ 69′ Delle Monache, 85′ Cuppone)

VICENZA-VIRTUS VERONA 2-1 (44′ Padella, 48′ Alessio, 70′ Begheldo)

GUBBIO-RECANATESE 2-1 (31′ Francoforte, 59′ Tazzer, 63′ Zammarchi)

PORDENONE-IMOLESE 0-1 (92′ Fort)

GRUPPO 3

FIORENZUOLA-LUCCHESE 3-5 dcr

OLBIA-TORRES 2-1 (10′ Scappini, 29′ Sueva, 35′ Zanchetta)

AQUILA MONTEVARCHI-MONTEROSI TUSCIA 1-0 (9′ D’Antonio (aut))

VITERBESE-SAN DONATO TAVARNELLE 2-0 (55′ Polidori, 58′ Rodio)

VIRTUS ENTELLA-CARRARESE 1-1 (6-5 d.c.r) (9′ Energe, 28′ Zamparo)

LATINA-GIUGLIANO 0-2 (9′ Di Dio, 59′ Rizzo)

SIENA-PONTEDERA 0-1 d.t.s (118′ Aurelio)

GRUPPO 4

CROTONE-MESSINA 2-2 (5-3 d.c.r) (29′ Berto, 54′ Rojas, 70′ Pannitteri, 77′ Konate)

JUVE STABIA-AUDACE CERIGNOLA 1-0 (55′ D’Agostino)

VIRTUS FRANCAVILLA-POTENZA 0-0 (3-4 dopo i rigori)

FOGGIA-PICERNO 0-0 (5-4 dopo i rigori)

AVELLINO-FIDELIS ANDRIA 1-0 (80′ Zanandrea)

TURRIS-GELBISON 1-0 (90’+3′ Giannone)

TARANTO-MONOPOLI 1-2 (27’ Manzari, 88’ Corti, 90’ Guida)



SECONDO TURNO ELIMINATORIO

GRUPPO A

S1: PRO PATRIA Vs ALESSANDRIA 1-2 dts (44′ Martignago, 90′ Castelli, 103′ Ascoli)

S2: MANTOVA Vs RENATE 2-3 dcr (52′ Paudice, 72′ Ermacora, 91′ Angeli, 113′ Yeboah)

S3: FERALPISALÒ Vs JUVENTUS U23 2-5 (13′ Iocolano, 23′ Compagnon, 37′ D’Orazio, 41′ Verducci, 45+4′ Bacchetti, 69′ Sersanti, 86′ Lipari)

S4: PIACENZA Vs SANGIULIANO 4-6 dcr (48′ Lamesta, 52′ rig.Miracoli, 79′ Zanon, 90+3′ Capoferri)

GRUPPO B

S5: RIMINI Vs CESENA 2-1 (23′ rig., 53′ Santini, 57′ Brambilla)

S6: PADOVA Vs IMOLESE 1-0 (64′ Bifulco)

S7: VICENZA Vs ARZIGNANO VALCHIAMPO 4-2 (14′ Rolfini, 28′ Ferrari, 36′ Parigi, 46′ Scarsella, 50′ Ierardi, 83′ Cariolato)

S8: PESCARA Vs GUBBIO 0-1 (78′ Vazquez)

GRUPPO C

S9: ENTELLA Vs AQUILA MONTEVARCHI 1-0 (90′ Palmieri)

S10: REGGIANA Vs PONTEDERA 0-1 (27′ Somma)

S11: LUCCHESE vs OLBIA 1-0 (90+5′ Maddaloni)

S12: VITERBESE Vs GIUGLIANO 2-1 (19- Andreis, 30′ Simonelli, 48′ Rizzo)

GRUPPO D

S13: JUVE STABIA VS FOGGIA 2-3 ai rigori (Maselli, Petermann, Santos, Frigerio, Peschetola)

S14: CROTONE Vs MONOPOLI 3-2 dts (10′ aut.Radicchio, 34′ Panico, 40′ Fella, 64′ Starita, 110′ Cantisani)

S15: CATANZARO Vs POTENZA 3-1 (18′ e 68′ Cianci, 49′ Curcio, 73′ Del Sole)

S15: AVELLINO Vs TURRIS 1-0 (63′ Ceccarelli)

OTTAVI

GRUPPO A

O1: ALESSANDRIA Vs RENATE 0-2 (84′ Malotti, 87′ Squizzato)

O2: SANGIULIANO Vs JUVENTUS U23 0-1 (35′ Cudrig)

GRUPPO B

O3: PADOVA Vs GUBBIO 1-0 (91′ Monaco)

O4: RIMINI Vs VICENZA 3-5 dcr (83′ Laverone, 95′ Ierardi)

GRUPPO C

O5: VITERBESE Vs PONTEDERA 1-0 (29′ Spolverini)

O6: ENTELLA Vs LUCCHESE 5-3 ai rigori (26′ Meazzi, 92′ Romero)

GRUPPO D

O7: FOGGIA Vs CROTONE 2-0 (24′ Schenetti, 90′ Peschetola)

O8: CATANZARO Vs AVELLINO 7-5 dcr (16′ Iemmello, 45′ Kanoute, 48′ Biasci, 50′ Murano, 102′ Biasci, 116′ Casarini)

QUARTI DI FINALE

Gara1: Virtus Entella-Renate;

Gara 2: Viterbese-L.R. Vicenza 0-2 (45’+5′ e 48′ Scarsella);

Gara 3: Padova-Juventus Next Gen;

Gara 4: Foggia-Catanzaro 2-0 (76′ Ogunseye (r), 90’+1′ D’Ursi).