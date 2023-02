Coppa Italia Serie C 2022/2023, Juventus U23 e Vicenza volano in finale ribaltando Foggia ed Entella

Juventus U23-Vicenza sarà la finale della Coppa Italia Serie C 2022/2023. Le due compagini si sono infatti sbarazzate nelle rispettive semifinali con Foggia ed Entella, ribaltando i risultati dell’andata. Partendo dalla prima, tra piemontesi e pugliesi, l’andata si era chiusa 2-1 per i rossoneri. Al Moccagatta, è ancora il Foggia a trovare il vantaggio, al minuto 7′ con il gol di Costa. A metà gara però, Huijsen pareggia il totale con una doppietta, con i gol arrivati al minuto 42′ e 52′. Ai supplementari accade poco, portano le squadre ai calci di rigore. Segnano tutti, tranne Di Noia del Foggia, che si fa parare da Crespi il suo tiro mancino. Termina 5-3, bianconeri in in finale.

Passando al match di Vicenza-Entella, qui i liguri partivano col vantaggio per 1-0, arrivato all’andata. Nel finale di gara, al minuto 79′, Della Morte trova il vantaggio, col pareggio totale, che fa andare la gara ai supplementari. Al minuto 104′ arriva il gol partita, ancora del Vicenza, ma con Ferrari. Negli ultimi minuti, dilagano i padroni di casa, con le reti al 113′ di Stoppa ed al 117′ ancora con Ferrrari. Gol della bandiera al 118′ con Zamparo. Risultato finale di 4-1, quindi 4-2 per il finale. Vicenza che vola in finale.