Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: bronzo Italia nella staffetta singola mista, vince ancora la Norvegia

La Norvegia continua a fare la storia di questi Mondiali di biathlon 2023 in corso di svolgimento ad Oberhof, in Germania. Johannes Boe si prende il suo quinto oro iridato sulle nevi tedesche e con Marte Olsbu Røiseland trascina la sua nazionale al successo nella staffetta singola mista davanti alla sorprendente squadra austriaca composta da Hauser e Komataz. L’Italia si prende la terza medaglia di questi Mondiali, la seconda in staffetta ed è di bronzo, con Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel che sin dalle prime battute son sempre rimasti nelle primissime posizioni.

La formazione azzurra ha sognato anche qualcosa di più luccicante rispetto al bronzo fino all’ultimo degli otto poligoni di questa gara, quando purtroppo Giacomel è entrato in crisi sugli ultimi tiri ed è stato costretto ad un doppio giro di penalità. Degli errori che hanno rischiato di compromettere una splendida gara degli azzurri, ma Svezia e Francia che erano all’inseguimento non ne hanno approfittato, sbagliando anche loro nel finale con Samuelsson e Claude. Perdere il podio quest’oggi sarebbe stato davvero una beffa per il duo azzurro, ma fortunatamente Lisa e Tommaso possono festeggiare un’altra medaglia.

1. Norvegia 35:37.1

2. Austria +13.8

3. Italia +51.0

4. Svezia +1:16.4

5. Francia 1+21:9

6. Germania +1:30.7

7. Slovenia +1:38.1

8. Moldavia +2:00.7

9. Estonia +2:24.8

10. Finlandia +2:27.2