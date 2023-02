Turchia: il Bayern Monaco dona 100 mila euro alle vittime del terremoto

Il Bayern Monaco ha donato 100 mila euro alle vittime del terremoto in Turchia. La società tedesca ha dichiarato che la sua organizzazione umanitaria, il Bayern Hilfe, ha consegnato l’assegno per le donazioni presso la sede del club campione della Bundesliga all’organizzazione di soccorso Orienthelfer, che dal 2012 aiuta le persone bisognose in Siria e in altri paesi della regione. “Le persone in questa regione hanno bisogno di aiuto immediato e per noi dell’FC Bayern Hilfe eV è sempre una preoccupazione importante essere in grado di fornire un supporto a breve termine, non burocratico e immediato in situazioni di emergenza”, ha dichiarato il presidente dell’associazione, Karl Hopfner.