Giorgi-Schmiedlova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Anna Karolina Schmiedlova nel secondo turno dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Dopo lo sfavillante esordio contro Pavlyuchenkova, a cui ha lasciato un solo game, la tennista marchigiana mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada ora la slovacca Schmiedlova, proveniente dalle qualificazioni, che al primo turno ha superato un’altra tennista italiana come Martina Trevisan. Giorgi ha perso l’unico precedente ma scenderà in campo ampiamente favorita. L’azzurra spera di raggiungere il terzo turno per la quinta volta in carriera e, ovviamente – con un’ulteriore vittoria -, di migliorarlo.

Giorgi e Schmiedlova scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Giorgi e Schmiedlova. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.