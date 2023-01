Stefanini-Gracheva in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Lucrezia Stefanini affronterà Varvara Gracheva nel secondo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Prosegue il sogno della tennista azzurra proveniente dalle qualificazioni, che all’esordio assoluto in uno slam ha battuto la tedesca Maria e ora mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada ora una giocatrice russa, ma non quella che tutti si aspettavano: Gracheva ha infatti stravinto il derby contro la connazionale Kasatkina (ottava testa di serie) e contenderà a Lucrezia il pass per il prossimo turno. Tra le due non ci sono precedenti.

Stefanini e Gracheva scenderanno in campo nella giornata di giovedì 19 gennaio. Il match è in programma sul Court 6 non prima delle ore 06:30 italiane (e comunque al termine di Kudla-Humbert). Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.