Giorgi-Parrizas Diaz stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Camila Giorgi sfiderà Nuria Parrizas-Diaz al secondo turno del WTA di Merida 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio. L’azzurra ha giocato un ottimo match nel suo round d’esordio contro l’egiziana Sherif e ora va a caccia del suo primo quarto di finale stagionale. Non sarà una passeggiata, contro l’iberica che ha dimostrato di poter esprimere un buon livello anche lontano dalla terra rossa. In queste prime settimane di 2023 Parrizas-Diaz ha già conquistato la semifinale ad Hobart e il terzo turno a Melbourne sconfiggendo due giocatrici in ascesa Haddad-Maia e Potapova. Camila come sempre proverà a fare il suo tennis, cercando di rompere il muro difensivo avversario.

Giorgi e Parrizas Diaz scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio alle 0re 02:00 italiane. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Giorgi e Parrizas Diaz. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.