Cocciaretto-Wang stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Xinyu Wang al secondo turno del WTA di Merida 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio. L’azzurra vuole dar seguito al suo ottimo inizio di stagione e al buon esordio in terra messicana, dove al primo turno si è imposta con un netto 6-3 6-0 contro una giocatrice ostica quale la svizzera Golubic. Il match odierno non è semplice, la cinese Wang ha talento in queste prime settimane di 2023 ha già conquistato una semifinale e un quarto a livello di tornei WTA 250. Ma Elisabetta parte con i favori del pronostico e ha dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio in Messico nel corso di questi primi anni della sua giovane carriera.

Cocciaretto e Wang scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio, come secondo match a partire dalle 02:00 italiane. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Cocciaretto e Wang. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.