Atp Marsiglia 2023, quando esordisce Sinner? Avversario e diretta tv

Jannik Sinner non sembra voler interrompere il suo buon periodo di forma e fiducia, così dopo la vittoria di Montpellier e la finale raggiunta a Rotterdam è già tempo di tornare in campo. L’azzurro è la seconda testa di serie del tabellone dell’ATP 250 di Marsiglia e ha confermato tramite i social la sua presenza in Francia, anche perché può usufruire di un bye al primo turno. L’esordio del classe ’01, questa settimana al n°12 del ranking mondiale – avverrà mercoledì 22 febbraio o ancor più probabilmente giovedì 23 febbraio. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill attende di conoscere il suo avversario, che uscirà dalla sfida di primo turno tra il russo Safiullin e il giovane trasalpino Fils, già affrontato e battuto da Jannik poco più di una settimana fa nella semifinale di Montpellier.

I diritti di trasmissione del torneo sono di SuperTennis, quindi sarà possibile seguire l’incontro di Sinner sul canale 64 del digitale terrestre, sul 212 di Sky oppure sul sito dell’emittente. Streaming disponibile anche su SuperTennix, la piattaforma della FITP. In alternativa, Sportface.it come sempre vi proporrà dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti e highlights del torneo.