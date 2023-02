Giorgi-Parrizas-Diaz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Camila Giorgi sfiderà Nuria Parrizas-Diaz al secondo turno del WTA di Merida 2023. L’azzurra ha sconfitto comodamente al debutto l’egiziana Mayar Sherif per 6-4 6-2 e affronterà ora la giocatrice spagnola. Quest’ultima ha avuto più difficoltà all’esordio, impiegando tre set per liberarsi della qualificata Konjuh. Tra le due non ci sono precedenti e, anche per questo, è difficile sbilanciarsi in un pronostico. Nessuna delle due sta vivendo un periodo di forma eccezionale, ma entrambe vogliono assolutamente spingersi ai quarti e proseguire il loro cammino nel torneo messicano.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Giorgi e Parrizas-Diaz scenderanno in campo nella giornata di mercoledì 22 o giovedì 23 febbraio, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Giorgi e Parrizas-Diaz. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.