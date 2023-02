Inter-Porto, Inzaghi: “Volevamo qualcosa in più, ma va bene così”

“Abbiamo fatto un’ottima partita. Volevamo qualcosa in più ma siamo soddisfatti”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria per 1-0 sul Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Decisivo un gol del subentrato Romelu Lukaku, mentre Marcelo Brozovic ha dato ordine alla manovra: “I ragazzi sono entrati benissimo, anche Gosens e Dumfries. Ho bisogno di tutti, giocando così tanto e spendendo queste energie, sappiamo che non è semplice”. Poi analizza: “Nel primo tempo dovevamo essere più veloci nel giro palla. L’avversario ha aggredito ferocemente, dovevamo alzare ritmo. Ma abbiamo creato tanto e avremmo meritato il vantaggio già nel primo tempo”, spiega a Prime Video.