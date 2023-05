Giorgi-Muchova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Camila Giorgi affronterà Karolina Muchova nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Poteva esserci un derby tutto tricolore che avrebbe garantito un’azzurra negli ottavi del torneo di casa, invece per arrivare a questo traguardo Camila dovrà provare a superare una tennista in gran forma come la ceca. Muchova sta disputando un ottimo 2023 e continua la sua scalata nel ranking dopo i problemi fisici patiti nel corso del 2022. Il talento non le manca e i bookmakers la indicano come favorita in questa sfida. Camila però ci ha abituato a prestazioni di ogni tipo e lo sappiamo, non parte battutacon nessun’avversaria.

Giorgi e Muchova scenderanno in campo oggi, domenica 14 maggio, alle ore 11:00 sul Campo Centrale. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà ogni attimo degli Internazionali, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione.