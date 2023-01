Gasquet-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Auckland 2023

Richard Gasquet sfiderà Cameron Norrie nella finale dell’Atp 250 di Auckland 2023. Ancora imbattuto in stagione il britannico, che dopo tre splendide vittorie in United Cup (contro De Minaur, Nadal e Fritz) si è ripetuto in Nuova Zelanda, spingendosi fino all’atto conclusivo del torneo battendo nel cammino Lehecka, Giron e Brooksby. Gasquet ha invece superato Pannu, Sousa e Goffin prima di beneficiare del forfait del connazionale Lestienne in semifinale. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Norrie a scendere in campo ampiamente favorito.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Norrie e Gasquet scenderanno in campo per la finale nella giornata di sabato 14 gennaio, alle ore 02:00 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.