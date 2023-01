Atp Auckland 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo ATP 250 di Auckland 2023, che andrà in scena da lunedì 9 a sabato 14 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina neozelandese. Per l’Italia sarà presente Fabio Fognini, che inizia la propria stagione per presentarsi nelle migliori condizioni agli Australian Open. La testa di serie numero uno è il norvegese Casper Ruud, finalista in carica del Roland Garros, degli US Open e delle ATP Finals. Presenti anche il danese Holger Rune, il britannico Cameron Norrie, l’argentino Diego Schwartzman, il belga David Goffin e lo statunitense John Isner.

La copertura televisiva dell’evento è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la manifestazione oceanica. Il nostro sito garantirà ai propri lettori continui aggiornamenti e li accompagnerà con news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo, ultimo appuntamento prima dello Slam inaugurale della nuova stagione tennistica. Di seguito il programma completo e la copertura tv nel dettaglio.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP AUCKLAND 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 9 GENNAIO – PRIMO TURNO (LIVE alle ore 00:00 e 07:00; differita alle ore 13:00; replica alle ore 19:00)

MARTEDÌ 10 GENNAIO – PRIMO TURNO (LIVE alle ore 00:00 e 07:00; differita alle ore 13:00; replica alle ore 19:15)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO – SECONDO TURNO (LIVE alle ore 00:00 e 07:00; differita alle ore 13:00; replica alle ore 19:15)

GIOVEDÌ 12 GENNAIO – QUARTI DI FINALE (LIVE alle ore 00:00: differita alle ore 13:00; replica alle ore 23:00)

VENERDÌ 13 GENNAIO – SEMIFINALI (replica alle ore 02:30, 17:15 e 23:00; differita alle ore 11:00)

SABATO 14 GENNAIO – FINALE (LIVE alle ore 02:00; replica alle ore 11:00 e 21:15)