Roma, Zaniolo bestemmia in faccia all’arbitro: rischia la prova tv? (VIDEO)

di Redazione 14

“Era fallo quello, p**** ***”. La bestemmia di Nicolò Zaniolo si è sentita forte e chiara. L’attaccante della Roma si trovava nel tunnel mentre discuteva con l’arbitro Feliciano su un fallo non fischiato a Dragusin in avvio di Roma-Genoa. L’episodio non è avvenuto in campo, rischia la prova tv? In caso di squalifica, sarebbe costretto a saltare il quarto di finale contro una tra Napoli e Cremonese. Zaniolo ieri è apparso visibilmente nervoso, dopo una prova opaca anche a San Siro contro il Milan. Dagli spalti è piovuto qualche fischio e Mourinho lo ha difeso pubblicamente nel post partita. Il video della bestemmia intanto è virale, a testimonianza di un momento tutt’altro che facile per il classe 1999 azzurro.