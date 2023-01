Tabellone Atp Auckland 2023: Ruud primo favorito, debutto stagionale per Fognini

Il tabellone dell’Atp 250 di Auckland 2023, torneo che precede gli Australian Open e si giocherà dal 9 al 14 gennaio nella città neozelandese. Dopo tre anni di cancellazioni dovuti alla pandemia torna in calendario questo tradizionale appuntamento, che vedrà al via Casper Ruud come prima testa di serie del tabellone. Dietro di lui c’è Cameron Norrie, che ha disputato una buona United Cup e ormai è presenza fissa tra i primi 15 del ranking mondiale. Da segnalare il debutto stagionale di Fabio Fognini, che all’esordio non avrà un cliente facile in Jenson Brooksby.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE ATP AUCKLAND 2023

PRIMO TURNO

(1) Ruud Bye

Munar vs Djere

Lestienne vs Cachin

(Q) vs (6) Isner

(4) Cerundolo Bye

Gasquet vs (WC) Pannu

(WC) Humbert vs (Q)

Goffin vs (5) Bublik

(7) Baez vs (WC) Shelton

Molcan vs Halys

Brooksby vs Fognini

(3) Schwartzman Bye

(8) Mannarino vs Wolf

Giron vs Martinez

(Q) vs (Q)

(2) Norrie Bye