Boxe, a Potenza Italia-Portogallo: “Parigi parte da qui”

Tutto pronto per la sfida internazionale di boxe Italia-Portogallo che si terrà nel capoluogo lucano domani sera dalle 18 in poi. L’evento, presentato stamani dagli organizzatori della “Boxe Potenza” con il Comune di Potenza e la partecipazione del vicepresidente della Federazione Puglistica Italiana, Fabrizio Baldantoni, vedrà protagonista la nazionale italiana che disputerà i suoi match con Irma Testa, Erika Prisciandaro, Alessia Mesiano, Assunta Canfora, Federico Serra, Francesco Magrì, Gianluigi Malanga, Diego Lenzi, Vincenzo Lizzi.

Soddisfatto l’assessore comunale allo sport Gianmarco Blasi che sottolinea come sia la prima volta “che la nazionale italiana è di scena a Potenza, per un grande evento. Ci vogliamo confermare rispetto all’organizzazione di appuntamenti internazionali in città e contiamo di ricevere quanto più pubblico possibile, per dare sempre più visibilità a questo nobile sport”. “Per me è una grande emozione combattere in italia – ha detto Irma Testa, bronzo olimpico alle Olimpiadi di Tokyo – dato che accade poco spesso. Da parte nostra riceverete il massimo impegno anche perché la nostra intenzione è quella di promuovere questo sport che non vogliamo considerare minore”. Oltre che dalla presenza dell’olimpionica e già campionessa europea del 2019, l’alto valore tecnico della sfida sarà assicurato anche dalla presenza di Federico Serra, oro ai Giochi del Mediterraneo e pluridecorato campione europeo, e di Erika Prisciandaro, campionessa italiana in carica. Le prime qualificazioni olimpiche, verso Parigi 2024, sono previste a Cracovia alla fine di giugno: Ma “Parigi parte da Potenza”, come ha sottolineato Marco Consolati responsabile tecnico della Nazionale di boxe.

ITA Team femminile

50kg Erika Prisciandaro

57kg Irma Testa

60kg Alessia Mesiano

63kg Assunta Canfora

ITA Team maschile

54kg Federico Serra

67kg Gianluigi Malanga

71kg Francesco Magri

86kg Acosta Sanabia Yohan Jesus

92+kg Diego Lenzi

Tecnici

Emanuele Renzini

Riccardo D’Andrea

Gennaro Moffa

Portogallo

50kg Soares Rita

57kg Camara Marine

60kg Ferreira Carolina

54kg Pina David

67kg Bolela Josè

71kg Naee Armando

86kg Rodrigues Antonio

92+kg Fernandez Iuri

Team leader

Sandra Silva