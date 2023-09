Europei maschili volley 2023, i risultati di oggi: vincono Francia e Slovenia, ok le altre favorite

Giornata di grande tranquillità per quanto riguarda gli Europei maschili 2023 di volley, dove si sono disputati sei match e tutti sono stati vinti (in tre o quattro set) dalla squadra favorita alla vigilia. La prima formazione ad ottenere la vittoria è stata la Slovenia, devastante contro la Spagna, travolta 3-0 (25-19, 25-15, 25-15). Poi si è sbloccata la Turchia, che ha lasciato l’ultimo posto del girone superando in quattro parziali la Grecia, mentre l’Olanda ha vinto tutti e tre i parziali contro la Repubblica Ceca per 25-22. Vittorie infine per Bulgaria e Macedonia del Nord, rispettivamente ai danni di Ucraina e Montenegro, e Francia, che grazie al 3-0 rifilato a Israele ha consolidato la vetta del girone.

