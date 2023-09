Triathlon, World Cup Valencia: Sarzilla conquista il Bronzo, quarto Nicola Azzano

Medaglia di bronzo per Michele Sarzilla in Coppa del Mondo, nella World Triathlon Cup di Valencia. Una bella giornata per i colori azzurri completata anche dall’ottima prova di Nicola Azzano che ha chiuso ai piedi del podio in quarta posizione. La medaglia del portacolori della DDS-7MP ha regalato all’Italia il terzo podio nel giro di sette giorni, dopo l’oro di Bianca Seregni e il bronzo di Ilaria Zane nella World Cup di Weihai in Cina.

Valencia ha celebrato anche il grande ritorno alla vittoria della campionessa americana Gwen Jorgensen, che ha dominato la gara prendendo il comando subito nella frazione di corsa e arrivando in solitaria al traguardo. Al secondo e terzo posto, rispettivamente Nina Eim e Marlene Gomez-Göggel. Ventiduesima posizione per Angelica Prestia, Costanza Arpinelli ha invece accusato alla vigilia della gara problemi gastrointestinali che l’hanno costretta al forfait.